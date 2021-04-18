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نقابة الأطباء تخاطب الصحة بسرعة تطعيم الأطقم الطبية

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة للإسراع فى انهاء تطعيم الأطقم الطبية فى أقرب وقت ممكن، والتشديد على توفير وسائل الحماية اللازمة لهم فى المنشآت الصحية، وذلك لتزايد أعداد المصابين والشهداء من الأطباء فى الفترة الأخيرة.

وجاء فى المخاطبة التى أرسلتها النقابة اليوم، ان عدد الأطباء الشهداء ضحايا فيروس كورونا بلغ خمسون شهيدًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأبدت النقابة سواء العامة او النقابات الفرعية- استعدادها للمساعدة فى تقديم اللقاح فى جميع المحافظات سواء بعمل مقرات مختلفة أو المساعدة فى تسجيل الأطباء أو أى وسيلة مساعدة أخرى تراها الوزارة مناسبة، وذلك حفاظًا على أرواح الأطباء وباقى الفريق الطبى.

وجاء نص المخاطبة كالأتى:

معالي الدكتورة هالة زايد
وزير الصحة والسكان
تحية تقدير وإعزاز.. وبعد
نقابة أطباء مصر تهديكم أسمى آيات التهاني بقدوم شهر رمضان المعظم، وتتمنى لكم التوفيق والسداد في خدمة الأطقم الطبية في مكافحة جائحة كوفيد.

نظرا لتزايد أعداد المصابين والشهداء من الأطباء.. حيث بلغ عدد الشهداء خلال الأسبوعين الماضيين (50) شهيد. لذا نرجو سرعة الانتهاء من تطعيم جميع الأطباء في أقرب وقت ممكن؛ ونحيط سيادتكم علما باستعداد النقابة العامة والنقابات الفرعية في جميع المحافظات للمساعدة في تقديم اللقاح للأطباء سواء بعمل مقار تطعيم في المقرات المختلفة أو المساعدة في تسجيل الأطباء أو ما ترونه مناسبا.

وذلك حرصا على أفراد الطاقم الطبي وحمايتهم ليتمكنوا من تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء الشعب المصري.

وتؤكد النقابة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التي من شأنها حماية أفراد الطاقم الطبي داخل المنشآت الصحية..
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

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