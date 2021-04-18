النقيب محمد مبروك يشرح خطة الإخوان للضباط وأحداث من الجزء الأول لـ"الاختيار2"

بدأت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل "الاخيتار 2"، والمذاع على قناة "on"في تمام الساعة الـ9 مساء.



وشهدت أحداث الحلقة شرح المقدم محمد مبروك والذي يجسد شخصيته إياد نصار، ما كان يفعله جماعة الإخوان منذ أحداث 30_6 وطريقتهم في أخذ حقوقهم من ضباط الشرطة من خلال الإنفجارات والإعتدائات على المصالح الحكومية.



وشهدت الحلقة أحداث حقيقة، مصورة كما شهدت أحداث من الجزء الأول من المسلسل حيث ظهر أحمد العوضي.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

