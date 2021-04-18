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أحمد كريمة يكشف إدعاءات الإخوان بشأن الحاكمية والتلاعب بالمصطلحات

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن سيد قطب منظر جماعة الإخوان في نهاية الخمسينات هو من أثار مصطلح قطب في احد الكتب التي تعتبر من الالغام الفكرية التي تعبث في عقول الناس، وهذا واضح في كتاب "معالم في الطريق"

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان جماعة الإخوان عندما حكمت مصر قامت بإخفاء النسخة الأصلية لكتاب "معالم في الطريق"، وأصدر بعض النسخ المزورة، مشيرًا إلى أن الجماعة تتحدث بشكل عاطفي بان الحكم كله لله.

ولفت إلى أن الحاكمية لله ولغير الله، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا"، مشيرًا إلى أن هذه الأية اوضحت بأن الاحتكام والحاكمية تكون لله في حال الرغبة في الإصلاح بين الزوجين.

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