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ندى موسى تهدد روجينا بالقتل.. أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل 'بنت السلطان'

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شهدت الحلقة السابعة من مسلسل 'بنت السلطان' الكثير من الأحداث المثيرة ، والتي عرضت منذ قليل على قناة النهار.

وبدأت أحداث الحلقة بقيام باسم سمرة 'حمو الرحماني' بجمع رجالته ليخبرهم أنه قرر استمرار عمله في المخدرات واقتصاره علي قطع غيار السيارات فقط ، ثم قام بإعطاء وصلات الأمانة لحسن أبو الروس 'ميدو' وأوتاكا مع احتفاظه بنسخة منهم تحسباً للظروف.

وجمع مشهد بين حمو ووالداته سوسن بدر وهي تطلب منه اخراج جثة روجينا 'منار' والذي يعتقد الجميع أنها عزة ،وذلك من مدافن العائلة ، ليرفض حمو ويخبرها بأنها زوجته ولا يستطيع فعل ذلك ، وتفاجأت والدته من ذلك ولم تصدق الا بعدما أظهر لها قسيمة الزواج.

وتوالت الأحداث وأخبر أحمد مجدي 'حسام' شقيق منار 'عمر' هو محمد مهران بأن منار على قيد الحياة وتركها في المزرعة الخاصة به ، وطلب منه أن لا يخبر أحد أنها مازالت على قيد الحياة ولا حتي زوجته ، ولكن زوجته سمعت حديثهم وأخبرت ندي موسي 'غادة' بذلك.

واتضح من الحلقات أن غادة تكره منار للغاية بسبب قصة الحب بينها وبين حسام لانها غادة تحب حسام ولكنه حب من طرف واحد ، فقامت غادة بالذهاب إلي المزرعة وقامت بتعطيل الكاميرات ، وذهبت إلى عزة والتي تعتقد أنها منار في غرفة نومها وهددتها بالسلاح أنها سوف تقتلها إن لم تبتعد عن حسام ، واختارت عزة بأن تبتعد وطلبت منها بأن توصلها إلى الدقي على أنها ستذهب إلي صديقة لها ، وراقبتها غادة ورأتها وهي تدخل لوكاندة ، ثم اتصلت غادة بمحمود حافظ 'جابر' لتخبره عن مكان عزة ، وهو يعد شقيق زوج منار والذي قتل في الحلقات السابقة ويريد أخد ثار أخيه من منار معتقداً أنها من قتلته.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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