الأهلي يعزف سيمفونية رائعة في الشوط الأول ويضرب الزمالك بثنائية

تقدم الأهلي في الشوط الأول على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية اللقاء كانت هجومية بحتة من جانب أصحاب القميص الأحمر حيث مرر أيمن أشرف كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة الأولى ليقابلها محمد شريف وتمر كرته بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة جدًا للأهلي في إحراز الهدف الأول.

ومرر محمود عبد الرازق شيكابالا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الأهلي حول الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل لأحمد أبو الفتوح "فتوح" ليُنفذها أشرف بن شرقي خطيرة للفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 9 أخطأ دفاع الزمالك داخل منطقة الجزاء لتصل لحسين الشحات الذي سددها قوية لكن محمود الونش وضع جسده أمام الكرة لترتطم به وتخرج إلى خارج الملعب وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء حيث مرر عمرو السولية تمريرة طولية رائعة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء لكن الأخير لم ينجح في التعامل مع الكرة وتضيع محاولة هجومية للفريق الأحمر.

ومرر أيمن أشرف كرة عرضية في الدقيقة 18 من الناحية اليسرى لكن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك نجح في التعامل مع الكرة وحولها لركلة ركنية، ثم يحصل بعدها محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة نتيجة جذب من طارق حامد من على حدود منطقة جزاء الزمالك ليُنفذها أفشة في الحائط.

وفي الدقيقة 21 مرر أيمن أشرف الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمد شريف الذي سددها قوية لتسكن شباك الحارس محمود عبد الرحينم جنش ويسجل الهدف الأول للفريق الأحمر الأفضل في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي بدأ لاعبو الزمالك في التخلي عن الحذر الدفاعي وشنوا بعض المحاولات الهجومية لكنها لم تُشكل الخطورة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 28 تسلم طاهر محمد طاهر الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية لكن محمود علاء وضع قدمه ويُفسد تصويبة جناح الأهلي الخطيرة في اللقاء.

ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا في إحراز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 بتصويبة رائعة سكنت شباك الحارس علي لطفي لتعود المباراة لنقطة البداية.

بعد هدف التعادل للزمالك وصلت الكرة لمحمد شريف على حدود منطقة جزاء الزمالك ليسددها قوية ويضعها داخل الشباك معلنا الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.

عقب هدف الأهلي الثاني مرر أشرف بن شرقي تمرير متقنة داخل منطقة جزاء الأهلي لتصل إلى يوسف أوباما الذي سددها بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأبيض لإدراك التعادل.

واستمرت سيطرة الأهلي على الملعب بالطول والعرض حيث حاول لاعبوه إضافة الهدف الثالث لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.