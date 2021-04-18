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لهذا السبب.. سوزان نجم الدين تريند علي تويتر بعد "شيخ الحارة"

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد عرض تصريحاتها في برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.


أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها لم تتعرض للطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت هي وزوجها بسبب اختلاف الآراء السياسية وظروف أخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة على أنها ورثت من زوجها في أمريكا وسوريا.


وأوضحت سوزان خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تستمر في حب حبيبها الأول أيمن زيدان رغم زواجها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الحب يتحول للاحترام بعد السنوات، وأنه لم يكن متزوج في هذه الفترة وعدم زواجهما لظروف ما.


وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لم تتزوج من أحد رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة: "تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج".

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