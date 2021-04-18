Advertisements

اتحاد التأمين: يجب زيادة الوعي بتغطيات المخاطر المحتملة للبحوث والتطوير

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية زيادة الوعي بالتغطيات التأمينية لبعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير.

وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن تلك التغطيات تشجع شركات التأمين على الوصول إلى قطاعات أو أنشطة لم تكن تصل إليها من قبل، فضلا عن تحفيزها لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة.

وأضاف الاتحاد أن المادة (23) من الدستور المصري لعام 2019 تنص على أن “تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي”.

وأشار الاتحاد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الاجمالي.

وأفاد اتحاد التأمين بأنه في ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة، فقد أصبح من المهم التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية، وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانه جيدة بين المنافسين.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 5 ساعات

على طريقة كريستيانو.. محمد شريف يتقدم للأهلي أمام الزمالك بهدف رائع "فيديو"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ يوم

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ ساعة و نصف

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر