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تركي آل الشيخ  يلتقي بمنظم الحفلات أشرف هريدي في مصر

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس
هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة له برفقة منظم الحفلات الشهير أشرف هريدي، عبر حسابه الشخصي فيس بوك: "
وعلق على الصورة قائلا: "
سعدت بلقاء اخي اشرف هريدي وكانت جلسه ممتعه وافكار جديده".

ويعقد المستشار تركي آل الشيخ، يوميا عدة إجتماعات فنية مع كبار النجوم وصناع الأغنية في مصر والوطن العربي وذلك بخصوص الفن وتطويره، ومن أبرزهم
الهضبة عمرو دياب، والإعلامي عمرو أديب ، والفنانة يسرا ونيللي كريم، وأصاله، وأنغام، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وغيرهم.

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