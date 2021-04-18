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بعد حادث طوخ.. عمرو أديب: "عايزين نشغل السكك الحديدية على قد إمكانياتنا"

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، غن وقوع حادث في أي قطاع هو استثناء وليس قاعدة، مضيفا: "في سواقين مش عارفين يسوقوا.. في إهمال وفساد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن حل مشكلة العنصر البشري في مرفق السكك الحديدية ستستغرق وقت، معلقا: "ابعدوا عن اللطم.. ولازم حل لأن في مشكلة فالناس اللي بدير القطارات".

وأضاف، "يجب التعامل مع العاملين في مرفق السكة الحديد بطريقة أخرى"، متابعا: "عايزين نشغل منظومة السكك الحديدية على قدر إمكانياتنا، وكل ما نطور نزود التشغيل".

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