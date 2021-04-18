Advertisements

الحلقة السادسة من "الاختيار 2" تمهد لعملية كرداسة 24 سبتمبر 2013

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
انتهت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2"، على استعداد قوات الأمن لتنفيذ مأمورية هامة.

وتعاون في هذه المأمورية الرائد يوسف الرفاعي والمقدم زكريا يونس، حيث من المقرر أن يأخذون حق أخواتهم الضباط الذين قتلو في مركز شرطة كرداية والذي كان من بينهم محمد جبر والذي جسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة أحداث يوم 24 سبتمبر عام 2013 بكرداسة.

وشهدت الحلقة تجهيز أعضاء الإخوان لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في القاهرة، للإنتقام من "فض رابعة"

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الأختيار ااخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

على طريقة كريستيانو.. محمد شريف يتقدم للأهلي أمام الزمالك بهدف رائع "فيديو"

منذ أقل من ساعة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 6 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ ساعة و نصف

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 3 ساعات

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

إخماد انفجار في منطقة المعادي نابع من جماعة إرهابية

بدء الحلقة الـ4 من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

بعد قليل..الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

بدون فواصل إعلانية"..بدء الحلقة الخامسة من "الاختيار2""

اللواء محمد جبر يحاصر هو وزملاءه في مركز شرطة كرداسة بمسلسل "الاختيار2"

تعرف على موعد عرض الحلقة السادسة من "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر