الحلقة السادسة من "الاختيار 2" تمهد لعملية كرداسة 24 سبتمبر 2013

انتهت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2"، على استعداد قوات الأمن لتنفيذ مأمورية هامة.



وتعاون في هذه المأمورية الرائد يوسف الرفاعي والمقدم زكريا يونس، حيث من المقرر أن يأخذون حق أخواتهم الضباط الذين قتلو في مركز شرطة كرداية والذي كان من بينهم محمد جبر والذي جسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي.



ومن المقرر أن تشهد الحلقة القادمة أحداث يوم 24 سبتمبر عام 2013 بكرداسة.



وشهدت الحلقة تجهيز أعضاء الإخوان لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في القاهرة، للإنتقام من "فض رابعة"



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

