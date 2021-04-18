الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده في تقديم كافة أوجه الدعم للمصابين (صور)

يواصل فريق الهلال الاحمر المصري تقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم وتوزيع أدوات الحماية الشخصية لمصابي حادث قطار طوخ، بمستشفي بنها الجامعي، وذلك بناء علي توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.



وكان مستشفى بنها الجامعي قد استقبل عددا من مصابي حادث قطار طوخ، وأجريت لهم كل الفحوصات والأشعات اللازمة، للتوصيف الدقيق لحالاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.



وكانت تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لمستشفيات جامعة بنها، مستشفى بنها الجامعي، للاطمئنان على المصابين.



ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا او اجتماعيا او من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات بحادث خروج قطار الركاب رقم 949 القاهرة – المنصورة بمحافظة القليوبية.



وقدمت القباج عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



