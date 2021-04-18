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نقابة محامين شمال القاهرة تنعي ضحايا حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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نعي عمرو محى الدين نقيب محامين شمال القاهرة، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار “القاهرة – المنصورة” بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ودعا محي المولى عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء وطالب محي بضرورة سرعة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأي العام للوقوف علي سبب الحادث، ومحاسبة المقصرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

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