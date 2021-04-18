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حمزة نمرة يكشف تفاصيل لأول مرة عن "فاضي شوية" على اينرجي

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حل الفنان حمزة نمرة، صيفا على إيناس سلامة الشواف، ببرنامج لأول مرة، على راديو اينرجي ٩٢.١ للحديث عن الكثير من تفاصيل حياته والعديد من الأمور التي حدثت لحياته لأول مرة، وجاءت أبرز تصريحاته:

حريص أن تكون أول مرة في أي حدث أو قرار أقوم به أن يظهر منظم ومرتب بشكل كامل.

احب النظام بشكل كبير، وعلى المستوى المهني أحب التركيز بشكل كبير ولكن أترك العلاقات الإنسانية بالبركة.

مقولة ان انطباعات الأولى تدوم أجد أنها تتوقف على الشخص ومدي صحة التوقع الخاص بك على هذا الشخص.

النهايات تترك أثر كبير في حياة الإنسان ومطلوب الاجتهاد على الإنسان.

في أول مرة اسجل أغنية "فاضي شوية" كانت بميكروفون وإمكانيات بسيطة وحين سمعها عدد من الأصدقاء كانت رائعة ولكن اللافت في وقت تسجيلها بشكل رسمي الألبوم شعرت أن الاحساس ناقص وشعرت بالعجز والاحباط خاصة أن أول مرة اسجل بها الأغنية كانت أفضل بكثير بشهادة الكثير.

أحرص فور الإستيقاظ على بدء يومي بكوب من القهوة، أول شخص اقوم بالحديث معه سواء فب الأمور الفرحة او الحزينة هي زوجتي.

أول مشهد تمثيلي كان على مسرح المدرسة.

أول ما بدأت اغني بشكل واسع كانت أغنية الصديق والتي قدمتها في أواخر التسعينات.

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