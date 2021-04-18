حمزة نمرة يكشف تفاصيل لأول مرة عن "فاضي شوية" على اينرجي

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حمزة نمرة يكشف تفاصيل لأول مرة عن "فاضي شوية" على اينرجي
الأحد 18/أبريل/2021 - 10:50 م
مي مرسي
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حل الفنان حمزة نمرة، صيفا على إيناس سلامة الشواف، ببرنامج لأول مرة، على راديو اينرجي ٩٢.١ للحديث عن الكثير من تفاصيل حياته والعديد من الأمور التي حدثت لحياته لأول مرة، وجاءت أبرز تصريحاته:
حريص أن تكون أول مرة في أي حدث أو قرار أقوم به أن يظهر منظم ومرتب بشكل كامل.
احب النظام بشكل كبير، وعلى المستوى المهني أحب التركيز بشكل كبير ولكن أترك العلاقات الإنسانية بالبركة.
مقولة ان انطباعات الأولى تدوم أجد أنها تتوقف على الشخص ومدي صحة التوقع الخاص بك على هذا الشخص.
النهايات تترك أثر كبير في حياة الإنسان ومطلوب الاجتهاد على الإنسان.
في أول مرة اسجل أغنية "فاضي شوية" كانت بميكروفون وإمكانيات بسيطة وحين سمعها عدد من الأصدقاء كانت رائعة ولكن اللافت في وقت تسجيلها بشكل رسمي الألبوم شعرت أن الاحساس ناقص وشعرت بالعجز والاحباط خاصة أن أول مرة اسجل بها الأغنية كانت أفضل بكثير بشهادة الكثير.
أحرص فور الإستيقاظ على بدء يومي بكوب من القهوة، أول شخص اقوم بالحديث معه سواء فب الأمور الفرحة او الحزينة هي زوجتي.
أول مشهد تمثيلي كان على مسرح المدرسة.
أول ما بدأت اغني بشكل واسع كانت أغنية الصديق والتي قدمتها في أواخر التسعينات.
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