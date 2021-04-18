عمرو أديب: حلقة أحداث فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2 "خانقة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن القائمين على المسلسل استطاعوا أن يجعلوا المصريين يروا ماذا حدث، مشيدا بمزج مشاهد حقيقية من عملية فض الاعتصام ضمن أحداث الحلقة، ومنها مشاهد من قناة الجزيرة.



وبكت الإعلامية رانيا هاشم أثناء حديثها عن حلقة مسلسل الاختيار2 التي شهدت فض اعتصام رابعة المسلحة، مشيرًا إلى أن ما جاء في المسلسل يوضح الحقائق للناس التي عاشتها بالفعل.



وقالت "رانيا" خلال تقديم برنامجها "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "كانت أيام يا ساتر، مجموعة من الأكاذيب والشائعات، وما جاء في الحلقة تكشف حقيقة اعتصام رابعة الإرهابي والمسلح وكيف كانت هذه الجماعة هدفها حرق مصر".



وأضافت "الاختيار ليس مجرد مسلسل ولكنه ملحمة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة، وترصد تضحيات أبطال من طراز رفيع يطلق عليهم رجال الظل ولكن تضحياتهم ستظل محفورة في قلب، تضحيات رجال الشرطة، وتوضح قد ايه ضحوا من خلال جهاز الأمن الوطني والأمن المركزي وحموا مصر من جماعة كانت هدفها خراب مصر وتدميرها".



وتابعت "الاختيار أيقونة أصابت الجماعة الإرهابية في مقتل وفضحتهم وفضحت أفعالهم ومهما ردوا وكذبوا ما حدث، المصريون بيردوا عليهم بكل قوة من خلال شهادات المعاصرين لهذا الاعتصام والتي كشفت حقيقة اعتصام رابعة المسلح ولكن ربنا رد كيدهم وأراد الكشف عن الفضائح خلال حكم الإخوان وكيف كانت هذه الجماعة امتداد لحكم الجماعات الإرهابية".



واستطردت "أطالب بعرض هذا المسلسل على كل الشاشات، أنا كنت جزء من الحكاية وكنت عايشة في هذه الفترة في مدينة نصر وكنت بشم روائح غير عادية ولمتا كنا نسألهم ليه بتناموا في المساجد كده ليه مش بتصلوا كانوا يردوا أصل إحنا على جهاد، دول الإخوان اللي كانوا حكمينها، ولكن كنا على يقين أن فيه ناس ورانا هتحمينا، فيه ناس ضحوا بحياتهم عشنا".



واستكملت حديثها "الاختيار ليس مجرد اسم ولكن كلنا شاركنا في اختيار قائد عظيم يحمي البلد في أمن وأمان وسلام وتحية لكل مصري قدر يختار التوقيت من أجل مستقبل عظيم له ولأبنائه ويختار الصح من الغلط".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على حلقة أمس من مسلسل الاختيار 2 والتي تناولت أحداث فض اعتصام رابعة، قائلا: "كانت حلقة خانقة".