باسل يتخلى عن أخته من أجل المال في "حرب أهلية"

فيما تستمر أحداث مسلسل حرب أهلية في التصاعد، كشفت الحلقة السادسة كيف واجه الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) والدته بعد اتهام أخته لزوج أمه بالتحرش بها، إلا أنه سرعان ما يتخلى عنها بعدما هددته والدته بعدم الإنفاق عليه.



كانت الحلقات السابقة قد شهدت نجاح باسل في النصب على يسرا والاستيلاء على المستشفى التي تملكها ويحاول في الحلقة السادسة بيعها، إلا أن زوجته فريدة (أروى جودة) تقنعه بعدم بيعها في الوقت الحالي حتى لا يصدق أحد كلام مريم ويخسر سمعته كطبيب نفسي.



حرب أهلية من بطولة يسرا باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.