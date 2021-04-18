"الوطنية للإعلام": كافة الأعمال المعروضة على الشاشة يتم مراجعتها من الرقابة الفنية

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تُعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان المعظم يتم مراجعتها من قبل الرقابة، والقيام بحذف أية مشاهد قد تشكل خطرًا على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده.

وقالت الهيئة في بيان له، إن ذلك يتم بشكل مستمر، انطلاقًا من حرصها على احترام الذوق العام، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل، وبما يتناسب وقدسية الشهر الكريم.

وأضافت أن ذلك يأتي بناءً على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإجراء تحقيق مع مسؤولي إنتاج مسلسل الطاووس بعد الشكاوى العديدة حول استخدام لغة لا تتفق والذوق العام وعدم مراعاة تقاليد المجتمع المصري الأصيل.

وأكدت الهيئة تمسكها بإعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية، والإساءة إليها، ومراعاة تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى إيجابي هادف، ينمي الوعي، وأنها ستتخذ كافه الإجراءات اللازمة ضد أي عمل فني لا يراعي تلك المبادىء، والقواعد التي هي سمة الفن المصري الأصيل والمتميز.