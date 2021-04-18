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عاجل- إصابة شيكابالا في مباراة القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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اشتكى محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من القدم اليسرى عقب انتهاء الشوط الأول أمام الأهلي، في اللقاء التي يجمع بين الفريقان ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون  تغيير شيكابالا والاستعانة بخدمات أحمد السيد زيزو، خوفا من تفاقم الإصابة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلي بتقدم الأحمر بهدفين مقابل هظف، أحرز أهداف المباراة محمد شريف هدفين للأهلي وشيكابالا للزمالك.

ويدير اللقاء تحكيمياً محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثان ومحمد معروف حكم رابع ومحمد عادل حكم الفيديو ومحمود عاشور حكم فيديو مساعد.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي المركز الرابع برصيد 27 من أصل 11 لقاء

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