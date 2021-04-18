Advertisements

الولايات المتحدة تتراجع عن اتهامها لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بعملتيهما

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت وزارة الخزانة الأميركية عن اتهام يعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بأسعار صرف عملتيهما من أجل الحصول على ميّزة تجارية تنافسية، مشيرة الجمعة إلى عدم وجود "أدلة كافية" بشأن الاتهام.

وبينما نزعت الوزارة سمة التلاعب عن البلدين، إلا أنهما لا يزالان يستوفيان المعايير التي تستدعي التدقيق في سياساتهما النقدية، وأضيفت تايوان إليهما، بحسب تقرير نصف سنوي رفعته إلى الكونغرس.

كما لا تزال الصين على "قائمة الرقابة" التي تضعها وزارة الخزانة بعدما شطبت من صفوف الدول المتلاعبة بالعملات في كانون الثاني/يناير 2020، قبل فترة وجيزة من توقيع الرئيس آنذاك دونالد ترامب على اتفاق تجاري أولي مع بكين.

ولطالما استٌهدفت بكين بتدابير التدقيق بموجب التقرير، بينما اتهمت واشنطن مرارا حكومتها بإبقاء أسعار الصرف مخفّضة بشكل مصطنع باستخدام مخزوناتها الضخمة من الدولارات الأميركية.

وفي آخر تقرير لوزارة الخزانة، حضّت الأخيرة الصين على "تحسين الشفافية في ما يتعلق بأنشطتها في التدخل بسعر الصرف الأجنبي" والسياسات.

كما تشمل قائمة الدول الخاضعة للرقابة اليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا والهند وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإيرلندا والمكسيك.

وأفادت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن وزارتها "تعمل بشكل دؤوب للتعامل مع محاولات اقتصادات أجنبية التلاعب بشكل مصطنع في قيم عملاتها ما يضع العمال الأميركيين في وضع غير منصف".

ويحتاج الكونغرس إلى تحليل يصدر مرّتين كل عام لتحديد الدول التي قد تكون تحاول إبقاء عملاتها أضعف من الدولار بشكل نشط، وهو ما يخفض أسعار صادراتها بينما يرفع ثمن المنتجات الأميركية.

لكن استنتاجات التقرير رمزية بدرجة كبيرة ولا يتم فرض عقوبات على أساسها.

ودرس التقرير 20 شريكا تجاريا أساسيا يبلغ حجم تجارة البضائع بينه وبين الولايات المتحدة 40 مليار دولار سنويا على الأقل. وتساهم هذه الدول بنحو 80 في المئة من تجارة المنتجات الأميركية، وفق مسؤول في وزارة الخزانة تحدّث إلى الصحافيين.

وتقوم الدارسة على معايير تشمل عجزا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، وفائضا كبيرا في الحساب الجاري، وأدلة على "تدخّل دائم ومن جانب واحد" في أسواق العملات الأجنبية.

وذكر المسؤول من وزارة الخزانة أن سويسرا وتايوان وفيتنام تجاوزت جميعها العتبات المحددة بهوامش كبيرة.

وذكر التقرير أن الكونغرس يطالب وزارة الخزانة بالانخراط في "مشاورات معززة" مع هذه الدول "تشمل الحض على تطوير خطة بخطوات محددة للتعامل مع الأسباب الكامنة لخفض قيمة العملة واختلالات الموازين الخارجية".

ويذكر أن البنك الوطني السويسري احتج في كانون الأول/ديسمبر على تصنيف البلاد على أنها تتلاعب بأسعار الصرف وأصدر بيانا جديدا الجمعة لتأكيد نفيه أي أنشطة غير مناسبة.

أخبار تهمك

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 3 ساعات

قبل مباراة القمة.. فضيحة بالمنظومة الإعلامية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 6 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ يوم

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 8 ساعات

على طريقة كريستيانو.. محمد شريف يتقدم للأهلي أمام الزمالك بهدف رائع "فيديو"

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

09:05 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

07:34 م

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر