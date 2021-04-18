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نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة
الأحد 18/أبريل/2021 - 10:56 م
هدى عبدالرازق
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قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لمواجهة وباء كورونا، والوضع في مصر أفضل من دول كثيرة.
وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في محافظة سوهاج مقارنة بالفترة الماضية ازدادت، معلقا: "نشعر بزيادة في أعداد المصابين بالمحافظة"، وهناك زيادة في حجم الإقبال على المستشفيات.
وطالب بزيادة عدد مستشفيات العزل، وأجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "عندنا مشكلة وبنطالب وزارة الصحة بزيادة أجهزة التنفس"، منوها بأن محافظة سوهاج بأكملها بها 3 مراكز للحصول على اللقاح فقط.
وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في محافظة سوهاج مقارنة بالفترة الماضية ازدادت، معلقا: "نشعر بزيادة في أعداد المصابين بالمحافظة"، وهناك زيادة في حجم الإقبال على المستشفيات.
وطالب بزيادة عدد مستشفيات العزل، وأجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "عندنا مشكلة وبنطالب وزارة الصحة بزيادة أجهزة التنفس"، منوها بأن محافظة سوهاج بأكملها بها 3 مراكز للحصول على اللقاح فقط.
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