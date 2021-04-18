Advertisements

هل يمكن لمرضى الكلى الصوم؟.. رئيس "زراعة الكلى" بمعهد الكلى يجيب من خلال "الفجر كلينك" (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
Advertisements
تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة مرضى الكلى على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور محمد صلاح، أستاذ أمراض الباطنة وزراعة الكلى ورئيس قسم زراعة الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

يوضح الدكتور "محمد صلاح"، خلال الفيديو هل يجوز لمريض الكلى صيام رمضان؟ والفئات التي لا يمكن صيامها، كالآتي:

أخبار تهمك

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ 19 دقيقة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ أقل من نصف ساعة

بعد حادث طوخ.. عمرو أديب: "عايزين نشغل السكك الحديدية على قد إمكانياتنا"

منذ ساعة و 21 دقيقة

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يومين

عمرو أديب: حلقة أحداث فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2 "خانقة"

منذ ساعة و 12 دقيقة

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ نصف ساعة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

11:29 م

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

11:24 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

07:59 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر