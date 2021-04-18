علي لطفي يتألق ويتصدى لركلة جزاء أمام الزمالك

نجح علي لطفي حارس الأهلي في التصدي لركلة جزاء في مباراة القمة أمام الزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسنحت للزمالك إدراك التعادل في الدقيقة 58 لكن علي لطفي تصدى لركلة جزاء من محمود علاء بعدما فشل في وضعها داخل شباك النادي الأهلي، ويبقي النتيجة على حالها بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف "هدفين" فيما سجل شكابالا هدف الزمالك الوحيد.