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65 دقيقة لعب.. الأهلي يتقدم على الزمالك 2-1 في القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال الأهلي متقدما على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقامة على ستاد القاهرة الدولي.

 

وسنحت للزمالك إدراك التعادل في الدقيقة 58 لكن علي لطفي تصدى لركلة جزاء من محمود علاء ويبقي النتيجة على حالها بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

 

سجل هدفي الأهلي محمد شريف "هدفين" فيما سجل شكابالا هدف الزمالك الوحيد.

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