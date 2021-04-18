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عبدالفتاح الطاروطي بعد ايقافه عن العمل:" قبلت هذا الإجراء بكل الحب"

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، على غلق مسجد الطاروطي بسبب عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، وايقافه عن العمل في الإذاعة بالتلفزيون.

وقال "الطاروطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، ان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة أراد بهذا الإجراء أن يقول للجميع بانه لا يوجد استثناء لديه في معاقبة من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، لافتَا إلى أن لديه علاقة جيدة مع وزير الأوقاف، ورغم ذلك لم يتردد في اتخاذ وقفه بسبب عدم تطبيق الاجراء، معقبًا: "انا قابلت إجراء الوزير بغلق المسجد وإيقافي عن العمل بكل الحب".

وناشد الجميع بضرورة الالتزام بالسجادة والكمامة في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "أدعوا الله أن يحفظ مصر من كل بلاء ووباء، وزير الأوقاف قال لي إغلاق مجمع الطاروطي عمل ضجة داخل مصر وخارجها".

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