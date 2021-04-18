إنتر يخطف تعادل مثُير أمام نابولي في الدوري الإيطالي

فرض فريق إنتر ميلان التعادل الإيجابي 1-1، على مضيفه نابولي، اليوم الأحد، على إستاد دييغو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.





وتقدم أصحاب الأرض أولاً عن طريق هدف عكسي أحرزه الهولندي ستيفان دي فري، مدافع الإنتر، في مرماه (ق36).





وفي الدقيقة (55) نجح الدنماركي كريستيان إريكسن في إدراك هدف التعادل لـ"النيراتزوري".





وكان هذا التعادل هو السادس للإنتر هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والخسارة في اثنتين فقط.

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 75 في الصدارة، ونابولي إلى 60 نقطة في المركز الخامس.



