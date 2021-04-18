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أسامة الأزهري: فكرة بناء الخندق ترسخ لمنهجية استفادة الإسلام من الأمم الأخرى (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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تحدث الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، عن فكرة الصحابي سلمان الفارسي ببناء الخندق في غزوة الخندق على مساحة 8 كيلو متر والتي شار بها على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "يظهر قيمة سلمان الفارسي بهذه الفكرة، والتي نقلها عن الفرس وكأنه بذلك يرسخ لمنهجية استفادة الإسلام من الأمم الأخرى واستفادتهم منه".

وأضاف "كان إقامة الخندق أو هذا الحاجز المنيع أو بقية الجبال كان السبب في ارتباك الفكرة وانكسار العزيمة وكانت الهزيمة الحقيقية للأحزاب، فكان عامل مفاجئ من التخطيط والتنفيذ والتحصين أحبط ما كانوا يريدون، وعندما اعترضت أحد الصخور طريق المسلمين وبدأ يتسرب لهم الإحباط بأن هذا المشروع الإستراتيجي قد فشل فلجأوا إلى الرسول الذي خرج وهوى على الصخرة فانهالت كالفتات".

وتابع "وفي هذه اللحظة كان تأكيد بأنه لا فضل لأحد على الرسول وأن النبي عند قبل منكم الفكرة كان لترسيخ مبدأ الشورى، ولكنه مؤيد بالله عز وجل ولهذا فلابد من أن نستفيد من تجارب روسيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة حتى نشرب الخبرة والعسكرية ونصل إلى كيفية التصنيع والوقاية من مكائد الأمم من حولنا".

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