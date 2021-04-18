الهلال السعودي يسقط أهلي دبي بثنائية في دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أمام أهلي دبي، الذي أقيم على أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.

افتتح التهديف بافتيمبي جوميز في الدقيقة 14 من صناعة محمد البريك، فيما أضاف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 28، من صناعة محمد البريك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال السعودي بهدفين دون رد.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف، بعد استحواذ شبه متساوي بين الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال السعودي إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد شباب أهلي دبي عند نقطة واحدة محتلا المركز الرابع.