"روشتة رمضان".. أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان (انفوجراف)

تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.



