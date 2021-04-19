Advertisements

"روشتة رمضان".. أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان (انفوجراف)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان، كالآتي:
 
1_ الإكثار من تناول الجزر لأنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي

2_ العدس والفول من البقوليات الغنية بالحديد ومن العناصر العامة المناعة

3_ الإكثار من المشويات والمسلوق

4_ الكبدة والسبانخ والعسل الأسود من الأطعمة الغنية بالحديد
"روشتة رمضان".. أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان (انفوجراف)
"روشتة رمضان".. أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا المناعة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ ساعة و 11 دقيقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعليق ناري من عبدالحفيظ بعد الفوز على الزمالك

منذ ساعتين

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس لجنة النقل بمجلس النواب يكشف المسؤول عن حادث قطار طوخ (فيديو)

منذ ساعتين

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

متحدث "البترول" يكشف موعد إعلان الأسعار الجديدة (فيديو)

منذ 39 دقيقة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

01:31 ص

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

12:45 ص

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر