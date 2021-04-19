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"روشتة رمضان".. أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان (انفوجراف)
الإثنين 19/أبريل/2021 - 02:41 ص
منى صموئيل
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تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.
وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على أطعمة لتقوية المناعة في زمن الكورونا وخلال صيام رمضان، كالآتي:
1_ الإكثار من تناول الجزر لأنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي
2_ العدس والفول من البقوليات الغنية بالحديد ومن العناصر العامة المناعة
3_ الإكثار من المشويات والمسلوق
4_ الكبدة والسبانخ والعسل الأسود من الأطعمة الغنية بالحديد
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