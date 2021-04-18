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وزير التعليم العالي لـطلاب الثانوية: "سيبوا العيش لخبازه"

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي بدأت اليوم، موضحا أن الطلاب سيخوضوا 3 امتحانات تجريبية قبل الامتحان الرئيسي.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن الامتحانات التجريبية في صالح الطلاب، فضلا على أن هذه الامتحانات لها هدف تقني بحت، بحيث يتم تجربة الأنظمة والبدائل المتاحة، حيث أن هذه الامتحانات بمثابة نظام محاكاة كامل للامتحان الرئيسي.

وأوضح أن التجربة الثانية ستكون في شهر مايو، والتجربة الثالثة ستكون في شهر يونيو، معلقا: "إحنا بنعمل 6 امتحانات ثانوية عامة، 3 تجريبي، و3 حقيقي"، متابعا: "نسيب العيش لخبازه، ومتشغلوش نفسكم تماما".

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