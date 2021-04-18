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"الله الله".. رد فعل مشجعي الأهلي على هدف محمد شريف في مرمى الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
تصوير: مصطفى الديب - بلال أحمد
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احتفل مشجعو فريق النادي الأهلي، بهدف اللاعب محمد شريف، والذي نجح في إحرازه في شباك الزمالك بقذيفة رائعة في المباراة المُقامة على ستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتسلم "شريف" الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للأهلي بتصويبة صاروخية ليضع الفريق الأحمر في المقدمة مرة أخرى.

 

وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول للأهلي ليتعادل محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك، ليعود مهاجم الأهلي ويسدد الكرة قوية ويضع الأهلي في المقدمة مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني له ولفريق.

 

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