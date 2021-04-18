Advertisements

لميس الحديدي عن واقعة قطار "طوخ": يوم صعب وحادث مؤلم

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على حادثة قطار " طوخ " المؤسفة التي وقعت اليوم الاحد وراح ضحيتها 11 شخص حتى الان، وإصابة 98 أخرين بعضهم حالات حرجة.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد،: "يوم صعب مليء بالحوادث وقطار طوخ حادث مؤسف وهو الثالث في غضون ثلاثة أسابيع قليلة في حوادث السكة الحديد، راح ضحيته 11 شخص حتى الان، وأصيب 98 شخص لديه إصابات خطيرة، الرئيس كلف بتشكيل لجنة للوقوف على اسباب الحادثة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للوقوف على اسباب الحادثة".

وأضافت: " الحقيقة كلنا عاوزين نعرف ماذا يدور في مرفق السكة الحديد ؟ صحيح فيه تطوير وإنفاق كبير، لكن محتاجين في نفس الوقت نسأل هو مفيش امل ؟، إما نوقف السكة الحديد خالص يا إما ننتظر ونعد كل يوم ضحايا؟، هل كل هذه الحوادث سببها أخطاء بشرية ؟ أم هي أخطاء في أولوية الانفاق في مرفق السكة الحديدة ؟ بقالنا فترة بنسمع عن التطوير والعربات الجديدة والاشارات بقالنا فترة كبيرة بنسمع".

وتابعت: "إحنا مش متخصصين في الفنيات لكن عاوزين نفهم مالذي يحدث ؟ وهو دور مجلس الشعب الذي ينبغي عليه أن يفتح الملفات ويجيب على التساؤلات ومايخلصش الامر بمجرد طلبات إحاطة ثم إغلاق الملف لان دي حياة بشر وفيه ناس بتموت.

أكملت: " محتاجين نجد طريق بالتوازي مع التطوير لانقاذ حياة البشر، وهذا سؤال يجب ان يطرح في مجلس النواب ومحتاجين يجيبوا الوزير ويسألوه تحت قبلة البرلمان، لان هناك مسؤولية سياسية.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، قد أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

أخبار تهمك

بعد حادث طوخ.. عمرو أديب: "عايزين نشغل السكك الحديدية على قد إمكانياتنا"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ ثلث ساعة

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يومين

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 6 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ نصف ساعة

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عمرو أديب: حلقة أحداث فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2 "خانقة"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

11:29 م

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

11:24 م

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

11:34 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر