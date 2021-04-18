لميس الحديدي عن واقعة قطار "طوخ": يوم صعب وحادث مؤلم

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على حادثة قطار " طوخ " المؤسفة التي وقعت اليوم الاحد وراح ضحيتها 11 شخص حتى الان، وإصابة 98 أخرين بعضهم حالات حرجة.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد،: "يوم صعب مليء بالحوادث وقطار طوخ حادث مؤسف وهو الثالث في غضون ثلاثة أسابيع قليلة في حوادث السكة الحديد، راح ضحيته 11 شخص حتى الان، وأصيب 98 شخص لديه إصابات خطيرة، الرئيس كلف بتشكيل لجنة للوقوف على اسباب الحادثة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للوقوف على اسباب الحادثة".



وأضافت: " الحقيقة كلنا عاوزين نعرف ماذا يدور في مرفق السكة الحديد ؟ صحيح فيه تطوير وإنفاق كبير، لكن محتاجين في نفس الوقت نسأل هو مفيش امل ؟، إما نوقف السكة الحديد خالص يا إما ننتظر ونعد كل يوم ضحايا؟، هل كل هذه الحوادث سببها أخطاء بشرية ؟ أم هي أخطاء في أولوية الانفاق في مرفق السكة الحديدة ؟ بقالنا فترة بنسمع عن التطوير والعربات الجديدة والاشارات بقالنا فترة كبيرة بنسمع".



وتابعت: "إحنا مش متخصصين في الفنيات لكن عاوزين نفهم مالذي يحدث ؟ وهو دور مجلس الشعب الذي ينبغي عليه أن يفتح الملفات ويجيب على التساؤلات ومايخلصش الامر بمجرد طلبات إحاطة ثم إغلاق الملف لان دي حياة بشر وفيه ناس بتموت.



أكملت: " محتاجين نجد طريق بالتوازي مع التطوير لانقاذ حياة البشر، وهذا سؤال يجب ان يطرح في مجلس النواب ومحتاجين يجيبوا الوزير ويسألوه تحت قبلة البرلمان، لان هناك مسؤولية سياسية.



كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، قد أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

