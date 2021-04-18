رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

تأكد غياب أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف.

وحصل بيكهام على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام الزمالك ليتأكد غيابه عن مباراة سموحة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد السلام.