شيخ الأزهر ينعي ضحايا قطار طوخ

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا حاث قطار طوخ وقال عبر «فيسبوك»: بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزي نفسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية.



ودعا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.