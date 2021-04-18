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لميس الحديدي عن تزايد إصابات في سوهاج: "الناس عايشة حياتها ونسيت كورونا"

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على تصاعد إصابات كورونا في الآونة الاخيرة والانباء الواردة بشان إكتظاظ مستشفيات محافظة سوهاج بمصابي ووفيات كورونا قائلة: "لدينا أنباء واردة من محافظة سوهاج بشأن إرتفاع إصابات ووفيات "كورونا"، والحقيقة أن إرتفاع معدل الاصابات ليس فقط قاصرًا على سوهاج التي تحتل المرتبة الثانية بين معدل الوفيات.. لكن الحقيقة معدل الاصابات مرتفع في محافظات مصر كلها، لان الناس عايشة حياتها عادي بل وفوق العادي".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " إكسترا نيوز "، مساء الأحد،: "الناس عايشة حياتها وكأن مفيش " كورونا " وفيه خيم رمضان شغالة عادي، ولسه إمبارح كان فيه خيمة رمضانية إمبارح فيها 500 شخص، الناس عايشة حياتها في كل الاسواق في المحافظات في إسكندرية والقاهرة في العتبة والسيدة زينب وغيرها كل أسواق مصر قاطبة تشهد تكدسًا كبيرًا بين الرواد خلال شهر رمضان والعزايم شغالة عادي.

وتابعت: "الناس مش حاسة إن فيه " كورونا " ولا خايفة.. لكن على فكرة نتائج هذا التكدس في الشوارع والاسواق من قبل بداية رمضان، وحتى الان سنشهد نتائجه الاسبوع القادمة.. والسؤال هل سنظل في هذا الوضع ؟ ونبدأ نشوف المستشفيات مكتظة ولا نشدد الاجراءات ".

وتابعت: "طالما الناس مش خايفة يبقى الدولة تقوم بدورها وتشدد الاجراءات ولازم المحافظين ينزلوا يشوفوا القهاوي والاماكن المزدحمة، والسؤال فين قرارات نسب الاشغال التي لا تتجاوز 50% في المطاعم في ظل العمل في ظروف الجائحة.. هذه القرارات لاتطبق هل هنفضل كده وبعدين نقول " كوورنا " زادت إنتي فين يادولة ؟!".

واصلت: "محتاجين نطبق الاجراءات من ناحية والناس يكون عندها وعي من ناحية تانية".

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