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بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ثنائية الأهلي محمد شريف، فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء محمود عبدالرازق شيكابالا.

 

وبهذا فإن الأهلي استطاع أن يفك عقدة محمود جنش حارس مرمى الزمالك، حيث أن الأحمر لم يتمكن من تحقيق الفوز في لقاء تواجد فيه جنش.

 

محمود عبدالرحيم جنش واجه الأهلي في 4 مواجهات قبل لقاء اليوم، فاز فريقه في 3 لقاءات، وحسم لقاء وحيد بالتعادل السلبي، واستقبلت شباكه حتى الآن 4 أهداف فقط.

 

كما أنه استطاع أن ينهي عقدة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي لم يخسر أمام الأهلي من قبل خلال فترة تدريبه للقلعة البيضاء، حيث التقى بالأحمر مرتين قبل لقاء الليلة ونجح في تحقيق الفوز.

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