الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

حسم الأهلي القمة 121 لصالحه بعدما فاز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.









الشوط الأول

بداية اللقاء كانت هجومية بحتة من جانب أصحاب القميص الأحمر حيث مرر أيمن أشرف كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة الأولى ليقابلها محمد شريف وتمر كرته بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة جدًا للأهلي في إحراز الهدف الأول.





ومرر محمود عبد الرازق شيكابالا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الأهلي حول الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل لأحمد أبو الفتوح "فتوح" ليُنفذها أشرف بن شرقي خطيرة للفريق الأبيض.





وفي الدقيقة 9 أخطأ دفاع الزمالك داخل منطقة الجزاء لتصل لحسين الشحات الذي سددها قوية لكن محمود الونش وضع جسده أمام الكرة لترتطم به وتخرج إلى خارج الملعب وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.





وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء حيث مرر عمرو السولية تمريرة طولية رائعة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء لكن الأخير لم ينجح في التعامل مع الكرة وتضيع محاولة هجومية للفريق الأحمر.





ومرر أيمن أشرف كرة عرضية في الدقيقة 18 من الناحية اليسرى لكن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك نجح في التعامل مع الكرة وحولها لركلة ركنية، ثم يحصل بعدها محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة نتيجة جذب من طارق حامد من على حدود منطقة جزاء الزمالك ليُنفذها أفشة في الحائط.





وفي الدقيقة 21 مرر أيمن أشرف الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمد شريف الذي سددها قوية لتسكن شباك الحارس محمود عبد الرحينم جنش ويسجل الهدف الأول للفريق الأحمر الأفضل في اللقاء.





بعد الهدف الأول للأهلي بدأ لاعبو الزمالك في التخلي عن الحذر الدفاعي وشنوا بعض المحاولات الهجومية لكنها لم تُشكل الخطورة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 28 تسلم طاهر محمد طاهر الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية لكن محمود علاء وضع قدمه ويُفسد تصويبة جناح الأهلي الخطيرة في اللقاء.





ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا في إحراز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 بتصويبة رائعة سكنت شباك الحارس علي لطفي لتعود المباراة لنقطة البداية.





بعد هدف التعادل للزمالك وصلت الكرة لمحمد شريف على حدود منطقة جزاء الزمالك ليسددها قوية ويضعها داخل الشباك معلنا الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.





عقب هدف الأهلي الثاني مرر أشرف بن شرقي تمرير متقنة داخل منطقة جزاء الأهلي لتصل إلى يوسف أوباما الذي سددها بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأبيض لإدراك التعادل.









واستمرت سيطرة الأهلي على الملعب بالطول والعرض حيث حاول لاعبوه إضافة الهدف الثالث لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.





الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني رمى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتغييران دفعة واحدة حيث أشرك الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو بدلا من مروان حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بُغية تنشيط الناحية الهجومية.





وفي في الدقيقة 47 تسلم أشرف بن شرقي الكرة من أحمد سيد زيزو ومررها لفرجاني ساسي المتواجد على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها اللاعب التونسي قوية لكن علي لطفي نجح في التصدي للكرة والإمساك بها.





ورد محمد مجدي أفشة بتمريرة بينية لمحمد شريف بين دفاعات الزمالك لكن محمود عبد الرحيم جنش خرج من مرماه في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى وسط الملعب قبل وصولها لمهاجم الفريق الأحمر.





وسقط أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي على أرض الملعب متأثرا بالإصابة لكنه عاد لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي بعد علاجه.





وفي الدقيقة 54 نجح أشرف بن شرقي في تخطي مدافع الأهلي ومرر كرة عرضية من الناحية اليمنى لكنها بدر بانون مدافع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن مرمى فريق وأنقذ فريقه من فرصة خطيرة.









وسقط سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من رامي ربيعة مدافع الأهلي ويطالب لاعبو الفريق الأبيض بركلة جزاء ليحتسبها محمود عاشور بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد حيث شاهد دفعة من رامي ربيعة في جسد مهاجم الزمالك.





ونفذ محمود علاء ركلة الجزاء لصالح الزمالك لكن علي لطفي حارس مرمى الأهلي تصدى لها ببراعة ونجح في إنقاذ فريقه من هدف التعادل.





وفي الدقيقة 62 قرر موسيماني إجراء أول تغييراته بإشراك ناصر ماهر بدلا من حسين الشحات حيث تسبب ناصر في حصول محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي عليه.





وحصل أشرف بن شرقي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 67 من الناحية اليسرى بعد تدخل من أحمد رمضان بيكهام نفذها اللاعب المغربي داخل منطقة الجزاء لكن رامي ربيعة نجح في إبعاد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.





ومع وصول المباراة للدقيقة 73 قرر موسيماني اللجوء لدكة البدلاء مرة أخرى حيث قرر الدفع بالثنائي مروان محسن ومحمود عبد المنعم كهربا بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر ليرد عليه كارتيرون بإشراك عبد الله جمعة بدلا من أحمد أبو الفتوح، ثم تغييران في صفوف الفريق الأحمر بإخراج أحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وإشراك أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ثم تغيير من جانب الزمالك بإخراج يوسف أوباما وإشراك حميد أحداد.





وهدأ إيقاع اللعب من جانب لاعبي الأهلي في المقابل حاول لاعبو الزمالك العودة في النتيجة وإدارك التعادل لكن بقت الأمور على حالها لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 30 ليحتل المركز الثاني خلف الزمالك الذي يحتل الصدارة برصيد 33 نقطة لكن الفريق الأحمر يملك 3 مباريات مؤجلة.