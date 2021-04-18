Advertisements

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حسم الأهلي القمة 121 لصالحه بعدما فاز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.


الشوط الأول
بداية اللقاء كانت هجومية بحتة من جانب أصحاب القميص الأحمر حيث مرر أيمن أشرف كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة الأولى ليقابلها محمد شريف وتمر كرته بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة جدًا للأهلي في إحراز الهدف الأول.

ومرر محمود عبد الرازق شيكابالا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الأهلي حول الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل لأحمد أبو الفتوح "فتوح" ليُنفذها أشرف بن شرقي خطيرة للفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 9 أخطأ دفاع الزمالك داخل منطقة الجزاء لتصل لحسين الشحات الذي سددها قوية لكن محمود الونش وضع جسده أمام الكرة لترتطم به وتخرج إلى خارج الملعب وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء حيث مرر عمرو السولية تمريرة طولية رائعة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء لكن الأخير لم ينجح في التعامل مع الكرة وتضيع محاولة هجومية للفريق الأحمر.

ومرر أيمن أشرف كرة عرضية في الدقيقة 18 من الناحية اليسرى لكن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك نجح في التعامل مع الكرة وحولها لركلة ركنية، ثم يحصل بعدها محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة نتيجة جذب من طارق حامد من على حدود منطقة جزاء الزمالك ليُنفذها أفشة في الحائط.

وفي الدقيقة 21 مرر أيمن أشرف الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمد شريف الذي سددها قوية لتسكن شباك الحارس محمود عبد الرحينم جنش ويسجل الهدف الأول للفريق الأحمر الأفضل في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي بدأ لاعبو الزمالك في التخلي عن الحذر الدفاعي وشنوا بعض المحاولات الهجومية لكنها لم تُشكل الخطورة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 28 تسلم طاهر محمد طاهر الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية لكن محمود علاء وضع قدمه ويُفسد تصويبة جناح الأهلي الخطيرة في اللقاء.

ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا في إحراز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 بتصويبة رائعة سكنت شباك الحارس علي لطفي لتعود المباراة لنقطة البداية.

بعد هدف التعادل للزمالك وصلت الكرة لمحمد شريف على حدود منطقة جزاء الزمالك ليسددها قوية ويضعها داخل الشباك معلنا الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.

عقب هدف الأهلي الثاني مرر أشرف بن شرقي تمرير متقنة داخل منطقة جزاء الأهلي لتصل إلى يوسف أوباما الذي سددها بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأبيض لإدراك التعادل.


واستمرت سيطرة الأهلي على الملعب بالطول والعرض حيث حاول لاعبوه إضافة الهدف الثالث لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني 
ومع بداية الشوط الثاني رمى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتغييران دفعة واحدة حيث أشرك الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو بدلا من مروان حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بُغية تنشيط الناحية الهجومية.

وفي في الدقيقة 47 تسلم أشرف بن شرقي الكرة من أحمد سيد زيزو ومررها لفرجاني ساسي المتواجد على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها اللاعب التونسي قوية لكن علي لطفي نجح في التصدي للكرة والإمساك بها.

ورد محمد مجدي أفشة بتمريرة بينية لمحمد شريف بين دفاعات الزمالك لكن محمود عبد الرحيم جنش خرج من مرماه في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى وسط الملعب قبل وصولها لمهاجم الفريق الأحمر.

وسقط أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي على أرض الملعب متأثرا بالإصابة لكنه عاد لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي بعد علاجه.

وفي الدقيقة 54 نجح أشرف بن شرقي في تخطي مدافع الأهلي ومرر كرة عرضية من الناحية اليمنى لكنها بدر بانون مدافع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن مرمى فريق وأنقذ فريقه من فرصة خطيرة.


وسقط سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من رامي ربيعة مدافع الأهلي ويطالب لاعبو الفريق الأبيض بركلة جزاء ليحتسبها محمود عاشور بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد حيث شاهد دفعة من رامي ربيعة في جسد مهاجم الزمالك.

ونفذ محمود علاء ركلة الجزاء لصالح الزمالك لكن علي لطفي حارس مرمى الأهلي تصدى لها ببراعة ونجح في إنقاذ فريقه من هدف التعادل.

وفي الدقيقة 62 قرر موسيماني إجراء أول تغييراته بإشراك ناصر ماهر بدلا من حسين الشحات حيث تسبب ناصر في حصول محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي عليه.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 67 من الناحية اليسرى بعد تدخل من أحمد رمضان بيكهام نفذها اللاعب المغربي داخل منطقة الجزاء لكن رامي ربيعة نجح في إبعاد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.

ومع وصول المباراة للدقيقة 73 قرر موسيماني اللجوء لدكة البدلاء مرة أخرى حيث قرر الدفع بالثنائي مروان محسن ومحمود عبد المنعم كهربا بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر ليرد عليه كارتيرون بإشراك عبد  الله جمعة بدلا من أحمد أبو الفتوح، ثم تغييران في صفوف الفريق الأحمر بإخراج أحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وإشراك أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ثم تغيير من جانب الزمالك بإخراج يوسف أوباما وإشراك حميد أحداد.

وهدأ إيقاع اللعب من جانب لاعبي الأهلي في المقابل حاول لاعبو الزمالك العودة في النتيجة وإدارك التعادل لكن بقت الأمور على حالها لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 30 ليحتل المركز الثاني خلف الزمالك الذي يحتل الصدارة برصيد 33 نقطة لكن الفريق الأحمر يملك 3 مباريات مؤجلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الالي الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 الأهلي يقهر الزمالك في القمة

أخبار تهمك

بعد حادث طوخ.. عمرو أديب: "عايزين نشغل السكك الحديدية على قد إمكانياتنا"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ ثلث ساعة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يومين

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ نصف ساعة

عمرو أديب: حلقة أحداث فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2 "خانقة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر

الأهلي يهزم الجونة وديا بخماسية في مباراة مثيرة

قمة الزمالك والأهلي في الشوط الأول بيضاء بهدف "زيزو"

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

التعادل السلبي يحسم موقعة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري

التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من مواجهة الأهلي والبنك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

11:29 م

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

11:24 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

07:59 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر