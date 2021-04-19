أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 19-4-2021

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 19-4-2021، حيث كانت شهدت ارتفاعات قوية علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.









أسعار الذهب اليوم:

















وسجل سعر عيار 21 إلى 773 جنيه للجرام





حقق سعر عيار 24 إلى 883 جنيه للجرام





بلغ عيار 18 إلى 662 جنيه





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6775 جنيه.









أسعار الذهب العالمية

















وصعدت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، إذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.









وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.









وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.