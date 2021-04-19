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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 19-4-2021

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:00 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين  19-4-2021،  حيث كانت شهدت ارتفاعات قوية علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

 

أسعار الذهب اليوم:




وسجل  سعر عيار 21  إلى 773 جنيه للجرام

 حقق سعر عيار 24  إلى 883 جنيه للجرام

 بلغ عيار 18 إلى 662 جنيه

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6775 جنيه.

 

أسعار الذهب العالمية




وصعدت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، إذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

 

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

 

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.

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