اليوم.. "فاطمة محمد علي" تحيى أولى ليالي "هل هلالك"على مسرح ساحة الهناجر





يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أولى فعاليات برنامج الأنشطة الفنية الرمضاني "هل هلالك" للعام الخامس، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على خشبة مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.حيث تحيى الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، أولى فعاليات برنامج "هل هلالك"، وتشدو بباقة متنوعة من أشهر ماتغنى به كبار نجوم الطرب فى مصر، إلى جانب مجموعة من الأغانى التى تعد علامات مميزة فى احتفال المجتمع المصرى بشهر رمضان الكريم.وانطلاقا من اهتمام قطاع شئون الإنتاج الثقافى بالطفل، يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة البرنامج رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.ولتنمية مواهب الطفل، يحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يوميًا طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض من مظاهر الشهر الكريم إلى جانب أعمال أخرى تساهم فى إظهار طاقاتهم ومواهبهم.ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على الجمهور.