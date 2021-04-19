Advertisements

اليوم.. "فاطمة محمد علي" تحيى أولى ليالي "هل هلالك"على مسرح ساحة الهناجر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أولى فعاليات برنامج الأنشطة الفنية الرمضاني "هل هلالك" للعام الخامس، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على خشبة مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

حيث تحيى الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، أولى فعاليات برنامج "هل هلالك"، وتشدو بباقة متنوعة من أشهر ماتغنى به كبار نجوم الطرب فى مصر، إلى جانب مجموعة من الأغانى التى تعد علامات مميزة فى احتفال المجتمع المصرى بشهر رمضان الكريم.

وانطلاقا من اهتمام قطاع شئون الإنتاج الثقافى بالطفل، يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة البرنامج رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

ولتنمية مواهب الطفل، يحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يوميًا طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض من مظاهر الشهر الكريم إلى جانب أعمال أخرى تساهم فى إظهار طاقاتهم ومواهبهم.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على الجمهور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ ساعة

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ أقل من ساعة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ ساعة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس قطار طوخ

منذ 13 دقيقة

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

منذ 38 دقيقة

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد شريف ينفرد برقم مميز بعد هدفيه في شباك الزمالك

منذ 34 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ حوالي 3 ساعات

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

نائب بسوهاج يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا بالمحافظة

10:56 م

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

11:51 م

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

11:34 م

محمد شريف ينفرد برقم مميز بعد هدفيه في شباك الزمالك

11:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر