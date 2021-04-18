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عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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توجه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجاه مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر بعد نهاية مباراة الفريقين.

وقام شيكابالا بعناق مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في لفتة طيبة للغاية من قائد الزمالك ودليل على الروح الرياضية بين كلا اللاعبين.

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 30 ليحتل المركز الثاني خلف الزمالك الذي يحتل الصدارة برصيد 33 نقطة لكن الفريق الأحمر يملك 3 مباريات مؤجلة.

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عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة الالي

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