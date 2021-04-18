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أمير الرياض يرعى الحفل الخيري السنوي لجمعية السلياك

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
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 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أقامت جمعية السلياك حفلها الخيري السنوي للتعريف بدورها المجتمعي والجهود التي تبذلها لمستفيديها، وتثقيف وتوعية المجتمع عن مرض السلياك وتعزيز الشراكات المجتمعية وتحفيز العمل التطوعي للعديد من فئات المجتمع.

وبدأ الحفل بكلمة مسجلة لسمو أمير منطقة الرياض أشاد فيها بجهود الجمعية وما تقدمه في سبيل خدمة المجتمع، ثم ألقت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة بهذه المناسبة، أكدت فيها على أهداف الجمعية وخططها الطموحة والأدوار المناطه بها وأهمية الدور المجتمعي المشترك وسبل تحقيق النجاح من خلال العمل التطوعي والتثقيفي.

عقب ذلك جرى عرض فقرة كوميدية في الحفل الذي تضمن معرضاً فنياً ومزاداً على 7 لوحات من عمل نخبة من الفنانين السعوديين، وفي ختام الحفل كرّمت سمو الأميرة مشاعل الرعاة المشاركين.

يذكر أن الحفل الخيري هو إحدى المبادرات الاجتماعية للجمعية للمساهمة في نشر التوعية عن مرض السلياك من خلال اللقاءات التثقيفية والتوعوية للمجتمع عن حساسية الجلوتين.

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