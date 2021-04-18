Advertisements

نقابة المهندسين تنعي ضحايا حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
نعت نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار “القاهرة – المنصورة” بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، داعيين المولى عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء.

وأستقبلت مستشفى بنها الجامعي عددا من مصابي حادث قطار طوخ، وأجريت لهم كل الفحوصات والأشعات اللازمة، للتوصيف الدقيق لحالاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يومين

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تصرف رائع من شيكابالا تجاه نجم الأهلي بعد انتهاء القمة

منذ ثلث ساعة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ حوالي 6 ساعات

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

استشاري: التكيف مصدر لنقل الفيروسات في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حادث طوخ.. عمرو أديب: "عايزين نشغل السكك الحديدية على قد إمكانياتنا"

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

منذ نصف ساعة

عمرو أديب: حلقة أحداث فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2 "خانقة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

الأهلي يقهر الزمالك في القمة 121 بثنائية "محمد شريف"

بهدفي شريف.. الأهلي يفك عقدتين أمام الزمالك

11:29 م

رسميا.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام سموحة بسبب الإيقاف

11:24 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة

07:59 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر