نقابة المهندسين تنعي ضحايا حادث قطار طوخ

نعت نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار “القاهرة – المنصورة” بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، داعيين المولى عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء.



وأستقبلت مستشفى بنها الجامعي عددا من مصابي حادث قطار طوخ، وأجريت لهم كل الفحوصات والأشعات اللازمة، للتوصيف الدقيق لحالاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.