تارا عماد تقع في فخ نُصب لها لتسليم حبيبها للإنجليز في مسلسل "موسى"



وبعد أن أصبحت محاصرة بين أربعة جدران في غرفتها بمنزل أهلها، تتعلق نجاة بأي أمل يعيد لها حبيبها موسى المطارد في الجبل بعد قتله شقيق شيخ البلد في ليلة زفافه على نجاة التي تزوجها بالإكراه، بناءً على رغبة والدها المتسلط.



لذا ما إن تأتي إليها خادمتها لتخبرها بأن موسى يريد مقابلتها، حتى تسرع نجاة إليه لتقابله في مكانهم المعهود في أحد المعابد الفرعونية، لتكتشف بعد ذلك أن هذه المقابلة ما هي إلا فخ قد نُصب لهما، ليقع موسى في يد قوات الاحتلال الانجليزي الذين أطلقوا عليه ومن معه النار وقتلهم، وذلك انتقاما منه لتمرده عليهم، وهو الانتقام الذي شارك في التخطيط له كل من العمدة والد نجاة، وشيخ البلد وزوجته.



مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك تارا ورمضان في بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، منذر ريحانة، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدي. ويُعرض يوميًا على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

وقعت الفنانة تارا عماد بطيبة قلبها ونيتها البريئة في فخ نصبه لها شيخ البلد بتخطيط من زوجته، لتسلم حبيبها موسى بنفسها لأحد قيادات الجيش الإنجليزي للانتقام منه وقتله، وذلك من خلال شخصية نجاة التي تؤديها تارا في مسلسل موسى، والذي تشارك في بطولته أمام النجم محمد رمضان.