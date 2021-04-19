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عبير صبري تفجر مفاجآت في برنامج "رمضان أحلى"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل الفنانه عبير صبري، ضيفه علي برنامج ( رمضان احلي) يوم الخميس المقبل علي شاشه "صدي البلد" الذي تقدمه الاعلاميه أسما ابراهيم

وتكشف الفنانه عبير صبري عن دورها في مسلسل موسي الذي تشارك في بطولته حاليا مع الفنان محمد رمضان

كما تتحدث عن الحب في حياتها وتكشف العديد من التفاصيل.

برنامج رمضان أحلى يعرض كل خميس وجمعه الساعه ١٢ مساء علي شاشه صدي البلد

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