حسني سليمان: نتعامل مع طفل الشارع بتعديل سلوكه وثقافته واتجاهاته













قال حسني يوسف سليمان مدير المشروع القومي أطفال وكبار بلا مأوى، إنه بعد التعامل مع الأطفال بالشارع نقوم بتعليم الطفل أشياء لتعديل سلوكياته، وتغير ثقافته واتجاهاته، بالإضافة إلى مشاركته في اختيار طريقه خلال الفترة القادمة.





وأكد يوسف في تصريح لبوابة "الفجر"، على اقتناع الطفل بما يقرر حتى لا يخرج إلي الشارع مرة أخرى، فلو استطعنا أن نصل إلى الأسرة والأسباب الذي دفعت الطفل إلى الذهاب للشارع، وقمنا بمعالجة هذه الأشياء فبهذا يتم دمج الطفل في الأسرة مرة ثانية وهذا أفضل له، أما إذا وجدنا الأسرة غير صالحة بسب العنف أو إدمان الأب أو غير ذلك فلا نستطيع أن نعيده لهذه الأسرة مرة أخري من أجل هذه المشاكل.





وأوضح، أنه تم التعامل منذ بداية يناير 2017 مع ما يقرب مع 27 ألف طفل، منهم 7 آلاف و500 طفل بلا مأوى، وكان المستهدف أن أحافظ على 60 % منهم وإعادة دمجهم للأسر أو المؤسسات وهذا تم مع حوالي 5 آلاف 500 طفل، وحققنا المستهدف.





ويعمل برنامج أطفال وكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي على حماية الأطفال بلا مـأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم في المجتمـع تمشيا مـع سياسـة الوزارة التي تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـوري للحد من الظاهرة.



