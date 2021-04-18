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إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في الدقهلية للمفتي

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، بإحالة أوراق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيدة الشرف"، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وحددت المحكمة جلسة ٢٢ يونيو المقبل، للنطق بالحكم في إعدام حسين أ. ٢٤ سنة - زوج المجني عليها، وأحمد ر. وشهرتها أحمد العجلاتي، ٣٣ سنة - عامل بمحل الزوج، بعدما اتفقا على تلفيق قضية شرف لها وتشويه سمعتها، وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.



وتعود الواقعة لشهر يونيو العام الماضي، بعدما تقدم حسين أ 24 سنة، صاحب محل ملابس، بالعثور على جثة زوجته مقتولة داخل شقتهما بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، الأربعاء الماضي.


وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة إيمان ع. ح. 21 سنة - طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ملقاة في صالة الشقة وبها علامات خنق حول العنق، وآثار اغتصاب.



وأظهرت كاميرات المراقبة صعود أحد الأشخاص إلى مسكن المجني عليها مرتديًا نقابًا، ونزوله بعد فترة من الوقت، لتحوم الشبهات حول زوجها، خاصة بعد كشف خيانته لها ورغبته في الزواج من أخرى.



وتوصل رجال المباحث، لهوية الشخص المشتبه به، وتبين أنه يدعى أحمد ر. ا. وشهرته "أحمد العجلاتي"، 33 سنة - عامل بمحل زوج المجني عليها، وجرى ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترف الزوج باتفاقه مع المتهم على التخفي والذهاب لمسكن زوجته والتعدي عليها جنسيًا فقط، وتصويرها لبيان أنها جريمة شرف، ومساومتها على الطلاق مقابل التنازل عن مستحقاتها المالية وحضانة نجلها الرضيع، لوجود خلافات بينهما ورغبته في الزواج من أخرى، ورفض أسرته لحسن سلوكها.



فيما اعترف منفذ الجريمة في محضر الشرطة، باتفاق الزوج معه على تنفيذ الجريمة، مقابل مبلغ مالي، واستغل سفر أسرته للعراق، وسهل دخوله الشقة، وحاول التعدي على الزوجة، إلا أنها قاومته، ما دفعه لخنقها والتخلص منها.

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