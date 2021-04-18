محمد شريف ينفرد برقم مميز بعد هدفيه في شباك الزمالك

استطاع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يحقق رقمًا مميزًا، بعد هدفيه في شباك الزمالك.

وسجل محمد شريف ثنائية في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وانفرد محمد شريف بصدارة هدافي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 أهداف، فيما يأتي محمود عبدالمنعم كهربا في المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 30 نقطة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة.