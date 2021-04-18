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خادم الحرمين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” إلى الرياض

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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خادم الحرمين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” إلى الرياض
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بنقل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” أبناء محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

أوضح ذلك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية – رعاه الله – العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

وأشار معاليه الى إن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة مملكة العطاء والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

ومن المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله.

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