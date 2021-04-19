ملخص أحداث الحلقة السادسة لمسلسل "هجمة مرتدة"









بدأت أحداث الحلقة السادسة لمسلسل هجمة مرتدة، بقيام الضابط رفعت (هشام سليم) بالحديث مع خالد (محمود حافظ).





يتصل خالد بزوجته وتخبره أن أحد أفراد عائلته تلقى جلسات الغسيل الكلوي مجانا، فيعلم خالد أن المخابرات هي التي وفرت له العلاج.





يعترف خالد بأن امير تنظيم القاعدة في العراق هو حامد داوود محمد خليل الزاوي، وكان يعمل في الأمن العراقي بعهد صدام حسين، قبل أن ينفصل عنه عام ١٩٨٥ ويلتحق بالتيارات المتشددة.





تكثف المخابرات المصرية، تأمين دينا أبو زيد (هند صبري) في أوروبا بعد اغتيال صديقها باسل.





في الوقت نفسه يعود سيف العربي (أحمد عز) إلى منزله في مصر بعد مهمته في العراق،ويتذكر، علاقة حبه مع دينا أبو زيد، منذ عودته للقاهرة.



تتأثر دينا أبو زيد بحادث مقتل صديقها باسل وتندم بسبب عدم مقدرتها على حصد المعلومات منه.



ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



