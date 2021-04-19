لميس الحديدي عن حادثة قطار طوخ: "عايزين نعرف اللي بيحصل في مرفق السكة الحديد؟"



وقالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان، "يوم صعب مليء بالحوادث وقطار طوخ حادث مؤسف وهو الثالث في غضون ثلاثة أسابيع، والرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والحقيقة كلنا عاوزين نعرف ماذا يدور في مرفق السكة الحديد؟.





وأضافت: "صحيح فيه تطوير وإنفاق كبير لكن محتاجين في نفس الوقت نسأل هو مافيش أمل؟ إما نوقف السكة الحديد خالص إما ننتظر ونعد كل يوم ضحايا؟ هل كل هذه الحوادث سببها أخطاء بشرية؟ أم هي أخطاء في أولوية الإنفاق في مرفق السكة الحديدة؟ بقالنا فترة بنسمع عن التطوير والعربات الجديدة والاشارات بقالنا فترة كبيرة بنسمع".





واستطردت: "إحنا مش متخصصين في الفنيات لكن عاوزين نفهم ما لذي يحدث؟ وهو دور مجلس الشعب الذي ينبغي عليه أن يفتح الملفات ويجيب على التساؤلات ومايخلصش الأمر بمجرد طلبات إحاطة ثم إغلاق الملف لأن دي حياة بشر وفيه ناس بتموت".





يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء، ويذاع في رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين في تمام الحادية عشر مساءً.













علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادث قطار "طوخ" المؤسفة التي وقعت أمس الأحد، وراح ضحيتها 11 شخصًا حتى الآن وإصابة 98 آخرين بعضهم حالات حرجة.