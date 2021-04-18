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أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بمباراة القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك، في مباراة القمة.

وأكد موسيماني خلال المؤتمر الصحفي، أن مباراة القمة دائمًا تحمل طابع خاص وحماسي، والجميع يبحث عن إسعاد الجماهير.

وأضافت: "نجحنا في الاستحواذ على المباراة في أول 20 دقيقة، وقدمنا مباراة تكتيكية جيدة، حتى نجحنا في التسجيل، ثم تعادلوا وهم فريق مميز".

واختتم: "حزنت بسبب هدف شيكابالا، لان كان التعليمات أن يكون هناك ضغط عليه، والهدف كان نفس هدف دوري أبطال إفريقيا من نفس المنطقة".

وكان الأهلي حقق فوزًا على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري.

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