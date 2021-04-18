ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الدوري الإسباني

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام خيتافي بدون أهداف اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





عجز الريال عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما وضح تأثره بغياب عدد كبير من عناصره الأساسية في المباراة لأسباب مختلفة.





ظل الريال في المركز الثاني برصيد 67 بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي اكتسح ضيفه إيبار 5 / صفر في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها.





في المقابل، ارتفع رصيد خيتافي إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.





على عكس المتوقع، جاءت المبادرة الهجومية مبكرا من جانب خيتافي، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق خايمي ماتا، الذي تهيأت أمامه الكرة داخل منطقة الجزاء بعد سلسلة من التمريرات المتقنة، ليسدد مباشرة لكن الكرة اصطدمت في فيكتور تشوست مدافع الريال، لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.





وكاد ماتياس أوليفيرا أن يفتتح التسجيل لخيتافي في الدقيقة السابعة، بعدما تابع ركلة حرة نفذت عرضية من الناحية اليمنى، لكنه تباطأ في التسجيل رغم خلوه من الرقابة، ليبعد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال الكرة من أمامه، قبل أن يشتتها لوكا مودريتش لركنية.





ومن أول هجمة للريال في المباراة، أحرز ماريانو دياز هدفا للفريق الملكي في الدقيقة الثامنة، بعدما تلقى تمريرة أمامية لينفرد بالمرمى، مراوغا ديفيد سوريا، حارس مرمى خيتافي، قبل أن يضع الكرة داخل الشباك، غير أن حكم المباراة سرعان ما ألغى الهدف، بعدما أشار لوقوع اللاعب في مصيدة التسلل.





عاد خيتافي لنشاطه الهجومي من جديد، وبعد مجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة، تلقى ماورو أرامباري تمريرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة العاشرة عبر مارك كوكوريلا، ليسدد كرة زاحفة من على حدود المنطقة، مرت بمحاذاة القائم الأيسر.





بمرور الوقت، بدأ ريال مدريد يحاول السيطرة على الإيقاع وحرمان خيتافي من الكرة، لكن الفريق المضيف أضاع فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 22، عن طريق ماتا، الذي سدد ضربة رأس لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيسر قبل أن يبعدها الدفاع عن المنطقة الخطرة.





وأضاع دياز فرصة محققة للريال في الدفيقة 27، عندما تابع تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، ليسدد ضربة رأس لكن الدفاع أبعد الكرة من على خط المرمى.





فرض الهدوء نفسه على اللقاء، وإن كان الريال الأكثر استحواذا على الكرة، وكاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 39، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لعرضية من ألفارو أودريوزولا ولكن الكرة وصلت سهلة لسوريا.





وقاد رودريجو هجمة للريال في الدقيقة 44، قبل أن يسدد على حدود المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.





وأضاع كارليس ألينيا فرصة محققة لخيتافي في الدقيقة 45، حينما وصلت الكرة له أمام المرمى ليراوغ مارسيلو ويسددها لكنها ذهبت خارج الملعب، قبل أن يهدر أرمباري فرصة أخرى لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.





بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب خيتافي، حيث سدد ألينيا في الدقيقة 48، لكن الكرة ارتدت من الدفاع لتصل إلى ركلة ركنية، قبل أن يحصل الفريق المضيف على ركلة حرة من مكان جيد في الدقيقة 53، لينفذها ديفيد تيمور، لكن كورتوا أمسك الكرة بثبات.





شدد خيتافي من هجماته، فيما وقف كورتوا حائلا دون اهتزاز شباكه في الدقيقة 59، بعدما تصدى لتسديدة من إنيس أونال، مبعدا الكرة لركنية لم تثمر عن أي جديد.





أضاع خيتافي فرصة أخرى في الدقيقة 70، عندما وصلت الكرة من آلينيا إلى أنخيل رودريجيز الذي سددها قوية لكن بجوار المرمى، قبل أن ينقذ كورتوا الريال من فرصة أخرى في الدقيقة 79، عندما تصدى لتسديدة من ماكسيموفيتش كادت أن تخدع الحارس البلجيكي الذي أبعد الكرة لركنية.





وطالب لاعبو خيتافي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 81 لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.





حاول الريال خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



